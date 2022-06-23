"Я ведь работаю спортивным директором Вереса. Возможно, мы возьмем нескольких игроков Динамо в свою команду в аренду, чтобы дать возможность молодым ребятам прогрессировать в Премьер-лиге.

"Сейчас Вересу не хватает даже футболистов": Вирт оценил перспективы ровенчан в новом сезоне

И Вересу будет хорошо. Увидим, как нам это удастся", – сказал Шевчук в комментарии Football Hub.

Напомним, базовой датой старта нового сезона Премьер-лиги является 20 августа. Прошлая кампания была досрочно завершена из-за полномасштабного вторжения России – по ее итогам Верес стал девятым.

"Якби Кадиров мав при собі пістолет, то вистрілив би в сестру": Левицький – про Бандеру, Батия і колективного Чикатила