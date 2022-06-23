"Главный вопрос: какие стадионы получат гарантии безопасности в условиях военного положения и пройдут аттестацию? Наш инсайд таков.

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Киевщина – 5 стадионов. Четыре в Киеве: НСК Олимпийский, Динамо им. В. Лобановского, Оболонь-Арена и НТК им. Банникова. Пятый стадион в Ковалевке. Что это значит? Каждый клуб выбирает два стадиона – основной и резервный, если основной в этот день занят. К примеру, Черноморец говорит, что у него основной стадион это Оболонь, а резервный – Ковалевка. Колос говорит, что основной у него Ковалевка, а резервный – Оболонь. И они чередуются между собой.

И запад Украины. Там ситуация более сложная. Есть три стадиона во Львове – Арена Львов, Украина и Скиф. Последний не очень отвечает нормам, но там проходил кубковый матч Руха с Зарей. Это резервная арена. И два стадиона в Ужгороде – Минай-Арена (больше резервный) и Авангард (как основной).

Три недели назад, когда случился прилет в Тернополь, его перестали рассматривать как город, где можно проводить игры УПЛ. Еще есть стадион Вереса, на котором пока необязательно достраивать трибуны, поскольку игры будут проходить без зрителей. В любом случае окончательно все станет ясно где-то за три недели до начала чемпионата, ориентировочно стартующего 20 августа", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

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