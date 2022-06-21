Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий опроверг информацию журналиста Андрея Сенькива, что УПЛ будет поделена на две группы. Одна – с участниками еврокубков должна была бы играть на Западе Украины, а другая – в Киеве.

"Эта информация не соответствует действительности. На данный момент окончательного решения еще нет. Была рабочая группа с клубами, рассматривали несколько форматов проведения соревнований. Клубы поддерживают классический формат в два круга с территориальным размещением команд, с учетом чего должна состояться и жеребьевка календаря.

Формат УПЛ претерпевает изменения: клубы разделят на 2 группы по региональным и еврокубковым признакам, – журналист

Но разделения на группы клубы не поддержали. Он условен – по месту дислокации команды, чтобы уменьшить расстояния на переезды. Условно, клубы, которые будут базироваться в Киеве или проводить здесь матчи, на первом этапе будут играть между собой. Но это не разделение на группы, а по месту дислокации команды.

По моей информации, Динамо рассматривает вариант проведения своих матчей в Киеве. Опять же, окончательного решения еще нет, оно будет в ближайшее время: когда мы точно поймем локации, где можно играть. Ждем эту информацию от соответствующих структур. А потом все должен утвердить исполнительный комитет УАФ. Только тогда это решение будет окончательным.

Задержка в озвучивании финального решения из-за согласования с ответственными органами, в частности с Минобороны? Да. У нас формально уже согласован календарь и формат проведения. Ждем этих бюрократических моментов. Поэтому раньше времени об этом говорить. Но к концу месяца все должно быть ясно. Мы и УАФ делаем все возможное, чтобы это ускорить", – цитирует Дикого Tribuna .

Отметим, что базовой датой старта нового сезона Премьер-лиги является 20 августа. Прошлая кампания была досрочно завершена из-за полномасштабного вторжения России.