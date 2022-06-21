"Бело-синие" ищут варианты, где смогут принять Фенербахче в рамках квалификации в Лигу чемпионов.

Динамо рассматривает вариант с проведением матча против Фенербахче в польской Лодзи, сообщает журналист Пётр Слёнка.

Динамо выбирает город для проведения матчей еврокубков – есть три варианта в Польше и Румынии

Об этом ему стало известно от своего друга, который разговаривал с Мирчей Луческу. Ранее сообщалось, что матч скорее всего пройдет во Вроцлаве (Польша). Есть варианты с Краковом (Польша) и Бухарестом (Румыния).

Напомним, Динамо стартует в квалификации Лиги чемпионов 19 июля домашним поединком, ответный матч состоится 26 числа на поле 19-кратного чемпиона Турции.

Результаты жеребьевки 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов – Динамо против 19-кратного чемпиона, нефарт поляков