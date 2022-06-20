"Сейчас с командой занимается большая группа молодых игроков. Они могут тренироваться с такими опытными исполнителями, как Буяльский, Беседин, Гармаш, Андриевский, Шепелев. Могут многому учиться и расти. Даже если период, который молодые футболисты проведут в первой команде, будет не таким продолжительным, через некоторое время они вернутся к нам, когда будет пауза на матчи сборных, зимнее межсезонье. Будем следить за ними и надеяться на их рост.

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Мистер использует свой опыт и знания для того, чтобы помочь им хорошо тренироваться и расти. А все остальное зависит уже от ребят, от их трудолюбия и того, как они посвятят себя футболу.

Возвращение легионеров? Мне сложно об этом говорить. Насколько мне известно, Томаш Кендзера и Беньямин Вербич хотят вернуться в Динамо. Мы их считаем почти своими. Но как сложится ситуация – я пока не знаю.

Игроки молодежной сборной должны приехать в Бухарест 22 июня, и на следующий день мы ждем их на тренировке. У нас будет два тренировочных дня в Бухаресте, после чего вылетаем на сбор в Швейцарию, где 28-29 июня к нам присоединятся игроки национальной сборной", – резюмировал Карас в комментарии пресс-службе Динамо.

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