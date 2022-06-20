"Варианты с другими клубами я рассматривать не могу, потому что у меня контракт с Динамо. Жду, когда будет принято решение относительно следующего чемпионата Украины, а также решение по мне со стороны Игоря и Григория Суркисов – мы еще с ними не разговаривали на эту тему.

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Так что конкретики о моем будущем пока нет. Сначала нужно понять, какие планы по этому поводу у Динамо. Так что сейчас есть время, чтобы все обдумать.

Где бы хотел играть? Трудно сказать. Для меня важнее отношение со стороны тренера, руководства, а где это будет – Украина или другая страна – уже неважно. Но в Европе к легионерам относятся совсем не так, как в Украине. И я не только о доверии. Такое отношение дает тебе уверенность", – сказал Цитаишвили в интервью SportArena.

Напомним, прошлый сезон Георгий начал в аренде в одесском Черноморце (15 матчей, 1 гол), а с началом войны перешел в польскую Вислу (7 матчей, 1 гол, 2 ассиста). Его контракт с Динамо действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.

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