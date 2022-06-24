Йовичевич возглавит Шахтер, сообщает Роман Бебех в своем телеграм-канале. Журналист дает 99,9% на такой сценарий.

Де Дзерби до сих пор не определился с будущим в Шахтере, – журналист

Главным аргументом для хорватского специалиста в пользу Шахтера стала Лига чемпионов. "Горняки" напрямую попали в групповой раунд.

У Йовичевича есть контракт с СК Днепр-1. Ранее была информация, что днепровцы не планируют отпускать своего тренера, приведшего команду к третьему месту УПЛ.

Главным тренером Шахтера до сих пор официально остается Роберто Де Дзерби, который из-за войны, скорее всего, покинет клуб.

Де Дзербі – out. Шахтар між Вернидубом та Скрипником