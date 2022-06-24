Йовичевич на 99,9% возглавит Шахтер, – журналист
00:53 - Читати українською
Главный тренер СК Днепр-1 Игорь Йовичевич переходит в донецкий клуб.
Йовичевич возглавит Шахтер, сообщает Роман Бебех в своем телеграм-канале. Журналист дает 99,9% на такой сценарий.
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Главным аргументом для хорватского специалиста в пользу Шахтера стала Лига чемпионов. "Горняки" напрямую попали в групповой раунд.
У Йовичевича есть контракт с СК Днепр-1. Ранее была информация, что днепровцы не планируют отпускать своего тренера, приведшего команду к третьему месту УПЛ.
Главным тренером Шахтера до сих пор официально остается Роберто Де Дзерби, который из-за войны, скорее всего, покинет клуб.
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