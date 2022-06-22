Сенегалец даже не рассматривает вариант с возвращением в украинский клуб, с которым у него контракт до лета 2026 года. Агенты работают над поиском вариантов за границей.

Витиньо воспользовался правилом ФИФА, чтобы не возвращаться в Динамо

В услугах Диалло заинтересовано несколько команд из Европы. В частности, мюнхенская Бавария сообщает Bayern & Germany. Немцы следят за форвардом Динамо с прошлого года, когда он ярко проявил себя в очных матчах Юношеской лиги УЕФА.

Напомним, несколько дней назад ФИФА продлила действие временного решения, позволяющего иностранным футболистам в одностороннем порядке приостанавливать действие контрактов с украинскими клубами до лета 2023 года.

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