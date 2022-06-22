"Мечтал ли я о возвращении в Металлист? Да, мечтал. Мечтал, конечно. У меня с Красниковым была договоренность, если команда выйдет в Высшую лигу, возможно, я вернусь.

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Правда позже я говорю: "Жень, ну как, Кучер нормально работает, как это? Это будет неправильно". Но война все сломала... С Ярославским тоже был на связи? Да. На 60 лет ездил к нему, созваниваемся часто. Но это уже история", – поделился Маркевич в интервью YouTube каналу ФК Карпаты.

Напомним, Мирон Богданович стал одним из соавторов самого успешного периода в истории Металлиста, когда харьковский клуб доходил до плей-офф квалификации в групповой этап Лиги чемпионов. Маркевич возглавлял харьковчан с 2005 по февраль 2014 года с перерывом на работу в сборной Украины в 2010 году.

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