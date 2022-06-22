"В настоящее время есть проект соответствующего протокола, который будет учитывать все вопросы безопасности, алгоритм действий участников матча, футболистов, тренеров, представителей клубов, официальных лиц в момент чрезвычайных ситуаций, в том числе во время воздушной тревоги.

Матчи Первой и Второй лиги планируют проводить по принципу УПЛ

Будет скорее всего размещена наглядная схема убежищ, куда они должны перемещаться и находиться в это время. Будет учтен и временной промежуток, сколько мы должны ждать, а также дальнейшие действия. Если, условно говоря, воздушная тревога затянулась, то что делать потом с этем матчем – переносится ли он на другой день или решение по нему будет принято дополнительно.

Есть перечень стадионов, которые проходят соответствующее согласование с военными администрациями. Уже в ближайшее время будем понимать список арен, на которых сможем проводить матчи следующего чемпионата", – сказал Дикий в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, базовой датой старта нового сезона Премьер-лиги является 20 августа. Прошлая кампания была досрочно завершена из-за полномасштабного вторжения России.

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