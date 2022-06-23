Экс-полузащитник Динамо и сборной Украины Александр Алиев не будет долго размышлять в случае необходимости отправиться в горячие точки.

"Если пришел приказ, ты должен ехать. Почему нет? Нет такого, что я здесь свою функцию выполнил, а там пусть сами разбираются.

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Нет! Мы все люди, мы все украинцы. Мы все должны помогать друг другу, тем более в такой момент. Мы все вместе должны воевать. Есть много ребят из нашего подразделения, уехавших на Восток. Но это не по приказу, а по собственному желанию.

Первые два месяца у нас, на той же Оболони, готовились к самому худшему. Что оставалось делать? Я прошел обучение и был готов. Если выстрелят, если умру, то за честь страны", – сказал Алиев на YouTube-канале Профутбол Digital.

Напомним, с первых дней полномасштабной войны в Украине уроженец российского Хабаровска Алиев пошел в терроборону Киева, а затем вступил в ряды ВСУ.

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