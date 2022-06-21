Одесский Черноморец провел первый летний трансфер в условиях войны Украины с россиянами.

Черноморец в своем Telegram-канале объявил о приходе Евгения Селина. Украинца представили оригинальным изображением с букетом роз и Киевским тортом в руках и подписью "С НовоСелиным".

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Соглашение рассчитано на 2 года. Его контракт с Десной завершается 30 июня этого года, поэтому защитник присоединился к новому клубу на правах свободного агента.

За свою карьеру Селин успел поиграть за Металлист, Ворсклу, Динамо, Платаниас, Астерас, МТК, Анортосис и Десну. Также был основным защитником сборной Украины на Евро-2012, всего за "сине-желтых" отыграл 15 поединков и забил 1 гол.

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