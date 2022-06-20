Представители "Кадры" и московского Спартака сделали заявления по поводу невызова Мацея Рыбуса в главную команду его страны.

32-летний защитник недавно перебрался из Локомотива в Спартак, что возмутило польское общество на фоне войны России против Украины. Поэтому ассоциация приняла решение выбросить Рыбуса из сборной. Он не поедет на ЧМ-2022.

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Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски не видит никакой проблемы в этом решении. "Мы не ожидаем каких-либо санкций от УЕФА или ФИФА за размытые формулировки по поводу невызова Мацея. Всегда вызовы в сборную курировались лично главным тренером. Может ли измениться решение? Я не уполномочен говорить о таком", – заявил Квятковски в комментарии российскому СМИ.

Спартак отреагировал довольно сдержанно, признав что, не может комментировать решение польской федерации. "Рибус подписал контракт с нами. Клуб в него верит, а сам игрок готовится к началу сборов вместе с командой", – сказал руководитель пресс-службы москвичей Дмитрий Зеленов.

К слову, Мацей Рыбус, выступающий в России с 2017-го и женатый на россиянке, провел в футболке "Кадры" 66 поединков, играл на Евро (2012 и 2020 годы) и ЧМ-2018.