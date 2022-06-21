Чемпионат будет разделен на две группы, информирует журналист Андрей Сенькив . В первой будут играть Минай, Рух, Львов, а также участники еврокубков от Украины (Шахтер, Динамо, СК Днепр-1, Заря и Ворскла). Поединки пройдут на Западе (Львов и Закарпатье).

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Во вторую группу войдут остальные 8 команд: Ингулец, Черноморец, Металлист, Кривбасс, Верес, Металлист 1925, Александрия, Колос. Эти матчи будут принимать Киев и Киевская область. Команды обоих октетов сыграют между собой в два круга за 3 месяца.

Весной четыре лучшие команды одной группы и четыре другой формируют новую восьмерку, четыре худших коллектива из обеих групп тоже. Дальше клубы снова играют в два круга. Всего должно состояться 28 туров УПЛ.

По итогам сезона вылетают две команды, а на их место приходят две другие из Первой лиги. Места за Мариуполем и Десной в элите будут зарезервированы.

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