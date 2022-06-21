Клубы УПЛ уже определились с городами, где будут проводить домашние матчи в новом сезоне.

Стартует розыгрыш чемпионата только в трех городах. Со временем, в зависимости от процесса деоккупации территорий и удаленности линии фронта, география соревнований будет расширяться, сообщает Игорь Бурбас.

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По информации журналиста, матчи будут принимать Киев, Ужгород и Львов. В столице планируют играть Динамо, Заря, Черноморец, Кривбасс, Колос, Ингулец, Александрия, Металлист 1925, Ворскла и Металлист. Во Львове – Рух, Львов и Шахтер. В Ужгороде – Минай и СК Днепр-1. Верес в ближайшее время планирует ввести в эксплуатацию свой стадион и получить разрешение играть в Ровно.

В то же время Игорь Бурбас отмечает, что в распределении еще возможны изменения. В частности, Заря и Ворскла могут перекочевать на запад, чтобы удобнее было передвигаться между еврокубковыми матчами. Также Динамо посреди выступлений в Европе может иногда играть выездные поединки с западным пулом команд.

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