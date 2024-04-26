Поединок второго по силе дивизиона вызвал подозрение у Комитета этики и честной игры.

Украинская ассоциация футбола в лице свеженазначенного руководителя Комитета по этике и честной игре УАФ Андрея Давыденко объявила о начале проверки по факту возможного влияния (манипулирования) на результат матча Первой лиги, сообщает официальный сайт организации.

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Речь идет о матче 6-го тура второго этапа Группы выбывания между Металлистом и Кремнем. Харьковчане одержали волевую победу 2:1, уступая после первого тайма. Скорее всего подозрение вызывает гол, пропущенный голкипером кременчугской команды Арсением Коркодимом.

Отмечается, что сейчас происходит сбор необходимых данных, результаты проверки будут сообщены после ее окончания.

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