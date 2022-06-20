"Канарейки" заинтересованы в услугах нападающего Шахтера Лассина Траоре, сообщает Fanatik.

Луческу: Не хотел бы встречаться с Фенербахче в первом раунде квалификации Лиги чемпионов

Год назад дончане отдали за игрока Аякса 10 млн евро. Буркиниец отлично начал сезон (9 голов в 14 матчах), но затем получил ужасную травму колена. Фенербахче не пугает тот факт, что Траоре не выходил на поле с конца сентября. Правда, турки могут попросить Шахтер об аренде, а не полноценном трансфере.

Напомним, что Фенербахче – соперник Динамо в квалификации Лиги чемпионов. Первый матч противостояния состоится 19 июля, украинская команда будет номинальным хозяином. Интересно, что Траоре отличался дублем в матче против Динамо (3:0) за Суперкубок Украины-2021.

Результаты жеребьевки 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов – Динамо против 19-кратного чемпиона, нефарт поляков