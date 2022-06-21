Нападающий Эйбара Фран Соль, права на которого принадлежат киевскому Динамо, останется в Испании и на следующий сезон.

Малага договорилась с Динамо насчет аренды Франа Соля, утверждает AS. Речь идет об аренде форварда с опцией выкупа.

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Отмечается, что Соль заинтересовал Малагу благодаря своему выступлению в апреле против "анчоусов", когда форвард отличился дублем. В общей сложности, он провел 73 матча в испанской Сегунде после перехода из Динамо, забив 15 голов.

Добавим, что контракт Соля с Динамо действует до 31 декабря 2023 года. Испанец стал игроком киевлян зимой 2019 года, провел 23 матча за "бело-синих", отличившись 4 голами и 2 ассистами.

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