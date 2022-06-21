Киевский клуб готовится снова отправиться в Европу, где продолжит готовиться к следующему сезону.

Динамо завершило тренировочный этап в Украине и уже завтра, 22 июня, отправится в Бухарест, где продолжит сборы, сообщает официальный сайт клуба.

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В столице Румынии "бело-синие" пробудут два дня, после чего переберутся в Швейцарию, где проведут два благотворительных поединка – с Ивердон Спортом (26 июня) и Лозанной Спорт (29 июня).

Отмечается, что список контрольных матчей пока не полон. График окончательно станет известен только после завершения переговоров с потенциальными соперниками. "Бело-синие" в апреле и мае провели благотворительные поединки с Легией, Галатасараем, ЧФР Клуж, Боруссией Дортмунд, Динамо Загреб, Базелем и Флорой, собрав более 25 млн гривен в помощь Украине, страдающей от российского нашествия.

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