Российский футбол никому не интересен, кроме жителей "большого государства". Да даже те не в состоянии посмотреть хоть какой-нибудь матч своей сборной.

ФИФА и УЕФА устранили все без исключения российские команды от участия в международных соревнованиях как минимум до конца сезона 2022/23, поэтому оккупанты ищут хоть какие-то варианты, чтобы провести спарринги.

Россияне уже придумывают для себя спарринги – соперник сразу отрицал договоренность со сборной оккупантов

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев рассказал, что сборная оккупантов в сентябре проведет два товарищеских поединка, но конкретных соперников назвать не смог. "Они будут из разных конфедераций", – выжал из себя Алаев.

Ранее россияне нафантазировали, что сыграют с Ираном , но тот быстро открестился от таких перспектив, назвав вброс россиян очередным фейком.

В последний раз сборная, представляющая страну террористов, проводила поединок 11 ноября прошлого года, уступив хорватам со счетом 0:1.