В Telegram-канале Типичный Донецк появились фотографии и видео новых обстрелов города со стороны россиян. В этот раз пострадала территория вблизи Донбасс Арены.

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На фотографиях виден обгоревший газон рядом со стадионом, а также дымящаяся от очередного обстрела рашистов земля.

Напомним, Донбасс Арена была построена в 2009 году и признавалась одним из самых красивых стадионов мира. С началом российской агрессии, в 2014 году она перешла под контроль боевиков.

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