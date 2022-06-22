Динамо выехало на сбор в Румынию – Супряга и Цитаишвили вернулись в команду, отсутствуют лидеры и легионеры
"Бело-синие" снова покидают территорию Украины и будут готовиться к новому сезону.
Динамо провело несколько дней в Киеве, где игроки прошли медицинское обследование и тренировались на своей базе. Теперь делегация киевлян на автобусе выехала в Бухарест, где продолжит сборы, сообщает официальный сайт киевлян. "Бело-синие" выехали в следующем составе:
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Голкиперы: Бущан, Бойко, Нещерет.
Защитники: Бурда, Тымчик, Дубинчак, Кравченко, Боль, Биловар, Вивчаренко, Дячук, Малыш.
Полузащитники: Андриевский, Антюх, Буяльский, Гармаш, Шепелев, Викентий Волошин, Назар Волошин, Царенко, Цитаишвили, Яцык.
Форварды: Беседин, Ванат, Супряга.
Добавим, что к команде присоединились Супряга и Цитаишвили, выступавшие в Сампдории и краковской Висле на правах аренды соответственно. Также Динамо ожидает прибытия других игроков. Ориентировочно 25-28 июня команду пополнят футболисты сборной Украины, которым предоставили 10 дней дополнительного отдыха после целой серии летних матчей национальной команды. Вероятно, речь также идет о легионерах Вербиче и Кендзере, выступавших в чемпионате Польши до конца прошлого сезона.
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