"Бело-синие" снова покидают территорию Украины и будут готовиться к новому сезону.

Динамо провело несколько дней в Киеве, где игроки прошли медицинское обследование и тренировались на своей базе. Теперь делегация киевлян на автобусе выехала в Бухарест, где продолжит сборы, сообщает официальный сайт киевлян. "Бело-синие" выехали в следующем составе:

Динамо – Фенербахче: киевляне получили новый вариант проведения домашнего матча Лиги чемпионов

Голкиперы: Бущан, Бойко, Нещерет.

Защитники: Бурда, Тымчик, Дубинчак, Кравченко, Боль, Биловар, Вивчаренко, Дячук, Малыш.

Полузащитники: Андриевский, Антюх, Буяльский, Гармаш, Шепелев, Викентий Волошин, Назар Волошин, Царенко, Цитаишвили, Яцык.

Форварды: Беседин, Ванат, Супряга.

Добавим, что к команде присоединились Супряга и Цитаишвили, выступавшие в Сампдории и краковской Висле на правах аренды соответственно. Также Динамо ожидает прибытия других игроков. Ориентировочно 25-28 июня команду пополнят футболисты сборной Украины, которым предоставили 10 дней дополнительного отдыха после целой серии летних матчей национальной команды. Вероятно, речь также идет о легионерах Вербиче и Кендзере, выступавших в чемпионате Польши до конца прошлого сезона.

"Стоит каждый доллар, который мы не заплатили Динамо": экс-звезда Киева выдал шоу, Суркис не может выбить денег за него