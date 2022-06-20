"Шахтер в следующем сезоне, скорее всего, будет базироваться в Польше. Это поможет хотя бы частично сохранить в составе легионеров, плюс там же на месте играть Лигу чемпионов. При этом, на матчи внутреннего чемпионата команда будет ездить в Украину, наиболее вероятно домашним городом станет Львов.

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Подготовку к сезону "горняки" начнут в середине июля. Собираются в Польше, откуда отправятся на сборы в Нидерланды. Вместе с тем, в планах клуба – продолжение серии благотворительных матчей, один из которых в августе предварительно против чемпиона Португалии Порту", – написал Бурбас.

Напомним, благодаря дисквалификации россиян Шахтер напрямую пробился в группу ЛЧ, поэтому будет стартовать последним среди украинских участников еврокубков.

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