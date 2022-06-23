Бывший полузащитник Динамо Артем Яшкин не видит смысла в поездках "за поребрик", хоть там и остались его родители.

"Возвращаться в Россию? А для чего? Очень жаль, что с родителями я так больше не увижусь. Это жаль. Я туда точно не уеду. А с ними могу встретиться только за границей, если примут какой-то закон или когда мне исполнится. Если их как-то можно извлечь...

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Но они тоже не поедут. Они приросли, у них дача. У них все там. Я пытался сделать маме вид на жительство в Украине, но именно начался ковод, и все инстанции закрылись. Документы лежат. В России меня больше не увидит никто", – поделился Яшкин в интервью Sportarena.

Отметим, что Артем Яшкин – уроженец России, но после того как стал игроком Динамо, взял украинское гражданство и выступал за национальную команду.

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