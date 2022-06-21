"Совет ФИФА принял решение продолжить правила временного трудоустройства футболистов с целью эффективной помощи игрокам, клубам и тренерам, пострадавшим от войны в Украине", – говорится в сообщении пресс-службы организации.

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Таким образом, иностранные футболисты смогут в одностороннем порядке приостановить действие своих контрактов с украинскими и российскими клубами до 30 июня 2023 года, если сторонам не удастся прийти к обоюдному согласию. То есть будут иметь возможность беспрепятственно отыграть следующий сезон в другой команде.

ФИФА отмечает, что эти правила дают игрокам и тренерам возможность тренироваться, играть и получать зарплату, защищая украинские клубы и облегчая отъезд иностранных игроков и тренеров из России. Также решение предполагает, что на украинских беженцев не будут распространяться правила ФИФА по регистрации несовершеннолетних футболистов. Следовательно, юные украинцы смогут без проблем устроиться в иностранные клубы.

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