Стало известно, кого из украинцев Сергей Ребров пытается переманить в ОАЭ.

Как известно, Сергей Ребров ранее заявлял, что планирует пригласить в свою команду игроков из УПЛ и уже работает над некоторыми трансферами. По информации Telegram-канала Бомбардир, первой ласточкой в ​​команде украинца может стать Сергей Сидорчук.

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Пока неизвестно, хочет ли 31-летний капитан Динамо переезжать в ОАЭ, но такая возможность у него есть: Сергей – отец четырех детей, поэтому легко получит разрешение на выезд из Украины во время войны, а его контракт с Динамо истекает через год.

Напомним, с 2014 по 2017 гг. оба украинца уже работали вместе, когда Ребров тренировал киевский клуб. Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.

К слову, Аль-Айн под руководством Реброва завоевал золотые медали чемпионата ОАЭ, добыл Кубок и квалифицировался в групповой этап Азиатской Лиги чемпионов.

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