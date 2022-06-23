"Есть три кандидата. Патрик Ван Леувен, который связан с Шаблием. Говорят, он уже в Украине и согласен на адекватные деньги.

Названы стадионы, на которых будут проходить матчи УПЛ – четыре из них в Киеве

Александр Бабич, который должен был возглавить Зорю еще два года назад. И Александр Хацкевич – еще один клиент Шаблия, хорошо знающий украинский футбол. Если его сегодня не назначат в польский Гурник, его шансы возглавить Зорю возрастут", – сказал Михаил Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, контракт Виктора Скрипника с луганцами подошел к концу и 52-летний специалист решил продолжить карьеру в Ворскле.

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