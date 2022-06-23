Шахтер не поддался на шантаж Фиорентины – "фиалки" увеличивают предложение за звезду "горняков" до 14 млн евро
Донецкий клуб не собирается отпускать своих игроков за гроши.
Как сообщалось ранее, Фиорентина стремится подписать бразильского защитника Шахтера Додо. Стороны достигли согласия по трансферу, однако в последний момент двукратный чемпион Серии А решил воспользоваться сложным положением "горняков" и поставил их перед фактом: либо договариваемся на сумму менее 10 млн евро, либо "до свидания".
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Дончане не поддались на шантаж и... не прогадали. По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, итальянский клуб не оставляет попыток оформить трансфер и готовится увеличить свое предложение за 23-летнего игрока до 14 млн евро.
Напомним, контракт Додо с Шахтером действует до 31 августа 2025 года. В прошлом сезоне он провел за "горняков" 26 матчей во всех турнирах, в которых отдал 4 результативных передачи. Transfermarkt оценивает защитника в 20 млн евро. Шахтер готов отпустить своего игрока за 15 млн евро. Раньше бразильца также хотела Барселона.
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