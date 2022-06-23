Как сообщалось ранее, Фиорентина стремится подписать бразильского защитника Шахтера Додо. Стороны достигли согласия по трансферу, однако в последний момент двукратный чемпион Серии А решил воспользоваться сложным положением "горняков" и поставил их перед фактом: либо договариваемся на сумму менее 10 млн евро, либо "до свидания".

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Дончане не поддались на шантаж и... не прогадали. По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, итальянский клуб не оставляет попыток оформить трансфер и готовится увеличить свое предложение за 23-летнего игрока до 14 млн евро.

Напомним, контракт Додо с Шахтером действует до 31 августа 2025 года. В прошлом сезоне он провел за "горняков" 26 матчей во всех турнирах, в которых отдал 4 результативных передачи. Transfermarkt оценивает защитника в 20 млн евро. Шахтер готов отпустить своего игрока за 15 млн евро. Раньше бразильца также хотела Барселона.

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