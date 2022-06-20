Бразилец спокойно мог расторгнуть контракт с "горняками" в одностороннем порядке, утверждает A Bola.

Нерес прибыл в Португалию для завершения трансфера между Шахтером и Бенфикой

Еще с 2014 года и вторжения россиян на Донбасс многие новички Шахтера прописывали в своих контрактах "антивоенный" пункт. Он позволяет разрывать соглашение, если футболист не смог играть более 60 дней из-за военных конфликтов. Нерес присоединился к дончанам зимой за 12 млн евро и также предусмотрел такой нюанс.

Бенфика легко могла "завербовать" и забрать вингера бесплатно. Впрочем, португальцы благородно избежали такой подлости, договорившись с Шахтером на нормальных условиях.

120 мільйонів прибутку, або Шахтар буде продавати – хто на вихід?