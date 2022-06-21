Бывший игрок Динамо Александр Алиев рассказал о своем отношении к Ивану Ордецу, который остался играть в России, несмотря на полномасштабное нападение.

"Приедет сюда – бошку ему оторву. Сразу говорю. Ордец. Сразу же. Думаю, не только я. Многие хотят. И Андрей Богданов хочет. Оторву бошку.

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Когда заканчивается сезон в России, этот чудак сидит и веселится на корпоративах . Что ж ты, падло, сюда не приехал? Ты ведь за страну играл. А ты сидишь в Москве и веселишься, когда погибают наши люди. Когда в твоей Волновахе, где ты родился, города нет. Его просто смяли. А он сидит и веселится, радуется, конец сезона у него. Говорю сразу. Приедет – бошку оторву ему сразу же, уроду этому, бл**ь.

Думает только о деньгах. Ты не заработал в Шахтере? Ты не заработал в Динамо Москва? Но ты помогай людям. Здесь: в Буче, в Ирпене, в Волновахе", – заявил Алиев в интервью Профутбол Digital .

Напомним, защитник-изменник так и не решился покинуть Россию после того, как она жестоко ворвалась в Украину. Александр Алиев, который является уроженцем Хабаровска, с первых дней пошел в территориальную оборону.