Оба поединка против АИКа пройдут в Стокгольме, сообщает официальный сайт УАФ. Матчи проведут 21 и 27 июля.

Ворскла узнала соперника в квалификации Лиги конференций

Первая игра состоится на Стокгольме арене, которая временно станет домашней для украинской команды. Ответный матч проведут на Фрэнд-Арене, домашнем стадионе АИКа. К слову, матчи станут первыми для Виктора Скрипника во главе Ворсклы.

Напомним, полтавчане не могут проводить домашний поединок на территории Украины из-за нападения россиян. К подобной практике – играть домашние матчи за границей – вынуждены прибегнуть и другие украинские участники еврокубков, в частности, Шахтер и Динамо.

Результаты жеребьевки 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов – Динамо против 19-кратного чемпиона, нефарт поляков