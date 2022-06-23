Переход украинского полузащитника Шахтера и сборной Украины в Байер может не состояться, сообщает Get German Football News со ссылкой на Kicker.

Мудрик получил серьезного конкурента на трансфер в Байер

Стороны и сам футболист давно согласовали условия перехода. Оставалось лишь решить вопрос о выезде футболиста за границу (в Украине действует запрет для военнообязанных покидать страну во время войны).

Байер выиграл борьбу за Мудрика у Брентфорда, но теперь "горняки" пытаются продать игрока в клуб АПЛ или Серии А по более высокой цене – "фармацевты" предлагали за украинца 20 млн евро. По информации источника, леверкузенцы могут увеличить предложение по Мудрику, если удастся продать Муссу Диаби в ПСЖ.

Напомним, главным конкурентом Байера в борьбе за украинца называют Ювентус. Transfermarkt оценивает Мудрика в 7 млн евро.

Мудрик – перспектива для Ман Сіті, Ліверпуля чи МЮ, але є причини, які змушують вагатися