Полузащитник СК Днепр-1 Егор Ярмолюк продолжает приближаться к своему трансферу в английское первенство.

Украинец получил рабочую британскую визу, позволяющую ему выступать в чемпионате Англии, сообщает Футбол News.

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Обычно ее выдают игрокам, которые сыграли определенный процент матчей за национальную сборную, но Ярмолюка оценили как "исключительный талант", что является одним из критериев для получения визы.

Отметим, что Егора намерен приобрести английский Брентфорд, сумма трансфера составит 1,5 млн евро. Для завершения перехода остались формальности, в частности попрощаться с СК Днепр-1.

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