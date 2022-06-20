Новые владельцы лондонцев во главе с Тоддом Бели начинают изменения в структуре клуба. Первым ушел с поста Брюс Бак.

76-летний менеджер 30 июля покинет пост руководителя Челси и станет старшим советником, информирует пресс-служба клуба . Свою должность Брюс занимал с 2003 года и был верным соратником Романа Абрамовича.

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Бак уже прокомментировал свое увольнение: "Горжусь, что помог Челси достичь больших успехов на поле и положительно повлиять на общество. Сейчас самое подходящее время уйти в отставку и позволить новым владельцам опираться на крепкие основы, которые мы имеем.

У них есть убедительное видение будущего Челси. Я с нетерпением жду возможности помочь им достичь этого в своей новой роли вместе с нашим невероятным персоналом, игроками, тренерами и болельщиками.

Напомним, из-за санкций Роман Абрамович, приспешник Владимира Путина, был вынужден продать "синих", о которых заботился с 2003 года.