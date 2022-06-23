Сборная Украины осталась на 27 строчке по состоянию на 23 июня, информирует официальный сайт ФИФА.

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А вот в топ-3 есть изменения. Бразилия и Бельгия сохранили первые две строчки, а дальше Аргентина сдвинула Францию. Дания отлично провела последние несколько месяцев и вытеснила Мексику из десятки лучших. Абсурдным смотрится прогресс сборной России. ФИФА забанила страну оккупантов, поэтому они не набрали ни одного очка в рейтинге. Впрочем, серьезная деградация Египта позволила россиянам продвинуться с 36-го на 35-е место.

Добавим, что следующее обновление рейтинга ФИФА запланировано на 25 августа.

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