Российские захватчики продолжают уничтожать все, что только могут. От их обстрелов пострадал одесский Музей футбола.

Накануне враг снова атаковал Южную Пальмиру. Из-за этого незначительные повреждения получил Музей футбола, информирует Суспільне. К счастью, ракетный удар не повредил здание, но взрывная волна оставила следы на стенах в виде трещин. Но был разбит памятный светильник в честь матча Барселона – Ювентус.

"Сиділи на згарищі моєї колекції на піддонах з цегли і дивилися матч Чорноморця. Нас було осіб 500". Зворушлива історія про унікальний музей футболу в Одесі

После обстрела со стен сняли фотографии, чтобы их не сбросило в будущем. В самом музее было около 20 тысяч футбольных экспонатов из разных стран и клубов (формы, мячи, шарфы, фотогалереи и т.д.). Из-за полномасштабной войны коллекционеры были вынуждены вывезти некоторые артефакты на хранение.

"Сегодня музей получил вторую жизнь, в 2013 году мы пережили пожар. Теперь мы переживаем войну, но наши болельщики верят в нашу победу", – резюмировал Эмануэль Ганев, владелец музея.