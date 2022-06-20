Защитник "Кадры" Мацей Рыбус поплатился за решение продолжить выступления в России после ее полномасштабного вторжения в Украину.

Польша еще раз подтвердила четкую позицию по отношению к России и всему, что с ней связано. Так, Польский футбольный союз принял решение больше не вызвать в сборную Рыбуса.

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32-летний защитник недавно решил продолжить выступления в стране-оккупантке, перейдя из Локомотива в Спартак на правах свободного агента. Такое решение спровоцировало шквал критики и возмущения в польском обществе на фоне продолжения войны против Украины.

"Главный тренер Чеслав Михневич после завершившегося на прошлой неделе сбора команды поговорил с Рыбусом, который сейчас находится в Польше. Наставник сказал игроку, что из-за его нынешней клубной ситуации он не получит вызов на сентябрьские сборы, а также на него не будут рассчитывать при выборе состава на ЧМ-2022 в Катаре", – говорится в заявлении PZPN .

Мариуш Пекарски, агент Мацея, ранее говорил, что решение футболиста продолжить выступления в Москве связано с "заботой о благополучии его семьи". Жена поляка – россиянка.

Кстати, Рыбус провел в футболке "Кадры" 66 поединков, отличившись 2 голами и 14 ассистами. Вместе со сборной защитник выступал на Евро (2012 и 2020) и ЧМ-2018.