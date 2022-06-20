Голкипер Динамо Георгий Бущан высказался о Фенербахче, сопернике киевлян во втором раунде квалификации ЛЧ 2022/23, спровоцировав шквал критики в свой адрес.

"Скажу так: я не поражен. Это ожидалось. Я посмотрел: там в каждом раунде есть веселые соперники. Дай Бог, чтобы мы прошли дальше, а там еще веселее будет", – заявил Бущан на Youtube-канале Денисов Time .

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Впрочем, эти слова Георгия разозлили фанатов 19-кратного чемпиона Турции, которые известны своим экспрессивным поведением на футбольных трибунах. О реакции болельщиков рапортует Haber365 .

Напомним, уже 19/20 июля Динамо ждет первая встреча второго раунда квалификации Лиги чемпионов против Фенербахче. Ответный матч запланирован на 26/27 число.

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