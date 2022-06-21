Киевский гранд предстал перед заданием найти город, который станет домашним, чтобы играть там поединки еврокубков.

Уполномоченный мэра Кракова по вопросам развития физической культуры Януш Козел рассказал, что команда Луческу может проводить матчи евротурниров на стадионе Вислы, а также рассматривает варианты с Вроцлавом и Бухарестом.

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"Динамо спросило у нас, сможет ли киевский клуб сыграть первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов с Фенербахче в Кракове. Я знаю, что они тоже ведут переговоры с Вроцлавом и Бухарестом.

В настоящее время они находятся на тренировочном сборе. Они не знают, какой вариант выберут. 230 тысяч их земляков, живущих в Кракове или близ него, выступают за вариант с Краковом. Таких матчей может быть около семи", – цитирует Козела Gazeta Krakowska .

Напомним, киевляне стартуют в квалификации Лиги чемпионов 19 июля домашним поединком, ответный матч состоится 26 числа на поле 19-кратного чемпиона Турции.