Замена Вернидубу – Шериф назначил главного тренера с минимальным опытом
Молдавский Шериф определился со специалистом, который будет тренировать команду в следующем сезоне.
Новым главным тренером Шерифа стал 46-летний Степан Томас, сообщает пресс-служба тираспольского клуба. Детали сделки не разглашаются.
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Отметим, что хорватский специалист только в 2019 году приступил к самостоятельной тренерской карьере. С тех пор он работал в трех клубах и ни разу не провел полноценный сезон. Всего в его активе всего 35 матчей в статусе главного тренера.
К слову, в Тирасполе Степан Томас заменит Юрия Вернидуба, который покинул Шериф и вернулся в Украину, где вступил в ряды ВСУ.
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