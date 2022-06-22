Защитник Шахтера Марлон может оказаться в ПСВ, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Твиттер.

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Стороны уже приступили к переговорам и обсуждают формулу возможного трансфера. К слову, ранее о своем интересе к 26-летнему защитнику заявляли Трабзонспор, Фиорентина, а также бразильские Атлетико Минейро, Фламенго и Интернасьонал. Сам футболист стремится остаться в Европе. Содействовать его переходу в ПСВ может желание бразильца поработать с главным тренером нидерландцев Руудом ван Нистелроем.

Напомним, Марлон перебрался в Шахтер летом 2021-го, подписав 5-летний контракт. В досрочно завершенном сезоне-2021/22 бразилец провел за "горняков" 22 матча во всех турнирах, результативными действиями не отмечался. Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 млн евро.

ПСВ, за свою историю завоевавший 24 чемпионства страны, прошлый сезон завершил на второй строчке турнирной таблицы Эредивизи.

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