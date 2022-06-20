Как стало известно Футбол 24, Аль-Айн заинтересован в приглашении Пятова. Ребров очень недоволен уровнем своих голкиперов и стремится усилить эту позицию перед защитой чемпионского титула.

Пятов может покинуть Украину в военное время, поскольку является многодетным отцом. Тем более что в Шахтере ситуация остается неопределенной, клуб уменьшает расходы. "Горняки" делают ставку на Анатолия Трубна в роли первого номера.

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Соглашение Пятова действует до лета 2023-го, но он может договориться с клубом о статусе свободного агента, чтобы получить хороший контракт в Аль-Айне. Агентом вратаря является Вадим Шаблий, который работал с Ребровым в Ференцвароше и привозил в Венгрию Зубкова, Харатина и Игнатенко.

Напомним, Пятов с 2007 года провел за Шахтер 480 матчей. Коллекция трофеев 37-летнего кипера впечатляет – 10 титулов чемпиона Украины, по 8 Кубков и Суперкубков Украины, победа в Кубке УЕФА 2008/09. Недавно ветеран завершил свои выступления в составе сборной Украины.

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