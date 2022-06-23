Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал, как ФИФА и Европа отреагировали на начало вторжения россиян на территорию Украины еще в 2014 году.

"Со стороны европейского футбола или ФИФА ничего не было. Никто не обратил внимания на произошедшее. Это была ошибка, большая ошибка, потому что это было начало того, что мы имеем сейчас. Это хорошо, что сейчас Европа поняла, что нужно действовать быстро, потому что если нет, то все, что происходит в Украине, произойдет в Европе.

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Когда мы покидали наш город, наш стадион, наших фанатов, нашу тренировочную базу, нам нужно было действовать в другом мире. Когда мы выигрывали матчи Лиги чемпионов, никто не обращал внимания, как тяжело было управлять всеми этими процессами.

Когда ты живешь в нашем мире, ты это понимаешь. У нас не было домашних матчей. Мы всегда летали в другие города. Это был психологический и физический вызов", – поделился Палкин в интервью The Athletic.

Напомним, что после того, как россияне полезли на восток Украины в 2014 году, Шахтеру пришлось покинуть родной Донецк и колесить по Украине. "Горняки" проводили домашние поединки во Львове, Харькове и Киеве.

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