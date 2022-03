Підтримка для України не має меж, а от новинний редактор – має. Відтак, це вже десята новина, де Футбол 24 висвітлює російське свавілля на нашій землі.



Попередня публікація: Росія напала на Україну: Луческу вимагає жорсткіших санкцій для росіян, ризик захисника Шахтаря, допомога Реала

22:40. Відомий український тренер Семен Альтман вражений діями путіноїдів. "Не знаю скільки має пройти часу, щоб примирити народи", – вважає фахівець.

21:35. Хавбек Шахтаря Артем Бондаренко досі не може оговтатися від жахливих злочинів росіян на наші землі.

21:00. Невеликий скандал виник у Польщі. Тамтешні фанати накинулися на українських біженців, яким дали безкоштовні квитки – власний клуб присоромив егоїстів.

20:35. Півзахисник Маріуполя не виходить на зв'язок з 5-го березня – гравці УПЛ б'ють на сполох.

20:10. Валерій Бондар і його дружина Дарія підготували чергову порцію гуманітарної допомоги. Молодці!

19:58. "Ви не залишаєте нам вибору – ми будемо вбивати ваших дітей та внуків". Олександр Поворознюк звернувся до родичів окупантів.

19:40. Томаш Кендзьора написав потужну публікацію українською мовою – легіонер Динамо обіцяє повернутись після перемоги над Росією.

19:19. Зірки збірної України створили фонд гуманітарної та військової допомоги. Кілька українських міст вже найближчим часом отримають частину речей.

18:17. Кривбас планує проведення низки контрольних матчів з німецькими командами. Всі гроші передадуть на потреби українців.

17:45. Легіонери клубів УПЛ продовжують працевлаштовуватися в Європі. Фейєнорд, який розглядав варіант з Андрієм Пятовим, зупинив свій вибір на голкіпері СК Дніпро-1. Вихованець Шахтаря теж перебрався в інший чемпіонат, обравши Екстраклясу.

17:00. Черговий український футболіст загинув у боях з російськими окупантами, захищаючи Київ.

16:50. "Розірвав усі стосунки з росіянами, там нічого не допоможе": Худоб’як – про підтримку України на Кіпрі і особливий гол.

16:20. "Російські окупанти поводяться гірше, ніж нацисти і Гітлер": воротар Десни перевіз до Варшави дружину та новонароджену донечку.

15:40. Ярмоленко не прорвав завісу пропаганди – російське телебачення зацензурувало феєрію українця в Лізі Європи

15:10. Колишній головний тренер збірної України Михайло Фоменко перебуває на своїй малій батьківщині – у Сумах. 73-річний фахівець коротко прокоментував ситуацію у місті, яке бомблять росіяни.

14:00. "Я не злякався": легіонер Зорі не повірив власній дружині, що в Україні почалася війна.

12:55. Друга поспіль відмова росіянам: CAS не призупинив дискваліфікацію збірної окупантів з міжнародних турнірів.

12:30. "Зараз мені гірше, ніж у Києві під бомбами": Де Дзербі визначився з майбутнім у Шахтарі та "наїхав" на російський спорт. "Футбол 24" переклав ексклюзивне інтерв'ю фахівця для La Gazzetta dello Sport.

11:45. "Не можу уявити, що переживає Ярмоленко": партнери українця вражені його грою під час війни.

10:55. "Наш народ не перемогти": Суркіс, тренери та футболісти Динамо звернулися до українських воїнів.

10:00. Кварцяний раптово став на захист зрадника Тимощука: "Може він завтра скаже Путіну, що той х*й моржовий".

9:40. Головний тренер Вест Хема Девід Мойєс сподівається, що гол Ярмоленка допоможе розповісти світу про війну в Україні.

9:20. Красніков зізнався, чим займається Ярославський з початку війни в Україні.

9:00. Клуб 7-го дивізіону Італії Нікотера проведе найближчий матч у синьо-жовтій формі. А на спинах гравців буде напис "Юрій Вернидуб".

17 березня

23:40. Гравці збірної України можуть отримати спецдозвіл для виїзду на матч з Шотландією.

23:10. Стадіон і база Десни не підлягають відновленню після влучання 8 російських снарядів.

22:00. Віктор Корнієнко продовжує збирати допомогу для захисників України.

20:55. "Нехай краще будуть у підвалах, бо зараз бомблять всюди", – Красніков пояснив відмову Металіста від евакуації дітей.

19:40. Карпати, Рух та Львів відкрили свої двері для дітей-переселенців.

18:45. Ігор Йовічевіч емоційно звернувся до героїв-українців – тренер СК Дніпро-1 ледь стримав сльози.

18:00. Донька Олександра Денисова "видряпала" очі Путіну. Всі українці ненавидять бункерну мерзоту.

17:10. Україна може напряму вийти на чемпіонат світу в Катарі – суперники обговорювали благородне рішення.

16:05. Кендзьора скористався можливістю покинути Динамо і повернувся у рідний клуб.

15:30. "Стояли по п'ять годин у черзі під гранатометами": Орбу пригадав жахи, які пережив у Маріуполі заради води.

14:45. Ще один нападник Шахтаря після Мораєса може продовжити сезон за кордоном через війну росіян проти України.

14:30. Головний тренер Роми Жозе Моурінью перед матчем Ліги конференцій з Вітессом категорично висловився щодо війни в Україні.

13:50. Шевченко закликав фанатів Челсі спрямувати свій гнів на те, аби зупинити війну в Україні.

13:20. Півзахисник Колоса Андрій Богданов вирішив приєднався до української армії.

13:05. Легендарний форвард збірної України Сергій Ребров, відповідаючи на запитання про Тимощука, засудив колаборантів, які побоялися публічно виступити проти російських загарбників.

12:50. Аталанта підіграє окупантам, ретранслюючи стереотипи "руского міра" про Україну – Маліновський на боці правди.

12:35. "Команду ніхто не покинув": Красніков розкрив майбутнє Металіста після нападу росіян на Україну.

12:20. Футболісти збірної Грузії відправили в Україну гуманітарну допомогу. Неоднозначна позиція керівництва держави не заважає їм допомагати нашій країні.

11:45. Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов може перебратись до чемпіонату Нідерландів завдяки поправкам ФІФА до трансферів українських гравців.

11:30. Фанати Челсі побилися з поліцією і скандували ім'я Абрамовича – відео дикунства.

11:00. Вінгер Динамо Беньямін Вербіч, який перебрався до Легії до кінця сезону, детальніше розповів про те, як посприяв постачанню обладнання для української армії.

10:50. Реал, ПСЖ та Мілан припинили співпрацю з російським спонсором.

10:40. Португальський клуб допоміг евакуювати з Києва сім'ю голкіпера Динамо. Він вже почав тренуватися у тимчасовій команді.

10:25. Почесний президент СК Дніпро-1 Юрій Береза вражений поведінкою Олександра Алієва після нападу Росії на Україну.

10:10. Відтепер покинути чемпіонат України можуть не лише легіонери, а й українські футболісти. ФІФА надала спеціальний дозвіл нашим гравцям, проте є нюанси, пов'язані із воєнним станом.

9:20. Екс-зірка збірної Англії Гарі Лінекер продовжує стежити за війною в Україні та дивується варварській агресії президента країни-окупанта. Британець шокований новим жахливим бомбардуванням Маріуполя.

How can it be that on a planet where billions of human beings exist, one man can have so much power, can wreak such havoc, can instil such fear, can perform acts of such complete and utter evil, yet no one, it seems, can rid us of him? https://t.co/42dGTWeKJy