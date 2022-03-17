Деякі уболівальники Челсі досі продовжують вдавати, що не розуміють, чому їхній клуб опинився під санкціями.

Лондонці майже два десятиліття жили на гроші російського мільярдера, який сприяв Путіну в становленні диктаторського режиму на Росії. Роман Абрамович опинився під санкціями й автоматично підставив під них Челсі.

Лілль – Челсі – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Фанати "синіх" продовжують захищати росіянина. Напередодні вони шокували абсолютно дикунською поведінкою Лілль. Уболівальники прибули до Франції на матч Ліги чемпіонів і з самого ранку розпочали пиячити. Зі збільшенням рівня алкоголю в крові поведінка фанів ставала все ганебнішою. Вони перетворили площу міста у смітник.

Зрештою, власники місцевих барів були змушені викликати поліцію. Це не злякало прихильників Челсі, які без роздумів влаштували бійку з правоохоронцями.

Челсі повторно переміг Лілль і з блідою грою пробився у чвертьфінал Ліги чемпіонів