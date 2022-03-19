"Важко, тому що ми з дівчиною не з сім'єю. Вони ще вдома, в передмісті Києва. На щастя, інтернет і телефон ще працюють, тому ми на зв'язку, щонайменше, кожні три години. Вибухи лунають все ближче і ближче. Кожного разу, коли лунають сирени, моїй сім'ї доводиться ховатися в підвалі. Зараз ми намагаємося витягнути звідти мою маму і тітку. Моєму батьку 50, а брату 27. Їм заборонено їхати з країни. Вони можуть бути призвані.

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Треба готуватися до гіршого. Багато екс-футболістів вже воюють. Чи повернусь я, якщо мене викличуть? Якщо доведеться, то повернуся! Якщо потрібно, то сам візьму в руки зброю, особливо якщо потрібно буде захистити мою сім'ю", – зазначив Михайліченко у коментарі belgiumsoccer.be.

Додамо, що захисник виступає за Андерлехт з 2020 року, до цього погравши за Динамо та Зорю в Україні.

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