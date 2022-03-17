Роман Абрамович як поплічник Путіна потрапив під санкції, підставивши під них і свій клуб. Нормальне функціонування Челсі заблоковане. Деякі фанати відверто незадоволені й досі підтримують російського мільярдера.

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"Для вболівальників це важкий момент, але історію клубу не скасовують. Також хочу сказати: "Проводьте матчі, робіть свій внесок. Також для України. Зробімо все, щоб зупинити війну", – цитує Шевченка Sky Sport 24.

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. ЗСУ та підрозділи територіальної оборони дають відсіч ворогу. Українські та іноземні футболісти збирають гуманітарну допомогу та допомагають армії грішми.

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