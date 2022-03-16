"Богдану Ісаченко 18 років, він виріс у Києві, Україна. У футбол почав грати у 6-річному віці, в 11 років одягнувши форму Динамо Київ. Нещодавно він прибув у Брагу, де почав тренуватися з Брагою.

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У його країні зараз йде війна, і молодий гравець звернувся до клубу за допомогою у порятунку своєї родини. Клуб діяв оперативно і прихистив його маму та сестру, допомагаючи їм з евакуацією в Португалію.

Наталія та Варя Жержерунови, мати та сестра Богдана Ісаченка, прибули до Португалії 13-го березня. Наталія працюватиме над баскетбольним проектом Брага, а Варя, крім нормальної інтеграції у шкільне середовище, матиме можливість займатися ув баскетбольній секції", – йдеться у повідомленні португальського клубу у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, Ісаченко – вихованець Динамо. У поточному сезоні захищав кольори команди U-19.

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