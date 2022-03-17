"На жаль, існує категорія людей, котрі розуміють, що в Україну вони вже не повернуться, а в Європі вони нікому не потрібні. Можливо, хтось із них має якусь позицію, але вони її не озвучують і сидять мовчки. Це стосується не лише спортсменів, а й людей шоу-бізнесу, які народилися в Україні.

Росія напала на Україну: жорстка позиція Реброва щодо окупантів і тимчасовий клуб для голкіпера Динамо (LIVE)

Я впевнений, що Толя десь усередині переживає, але йому, напевно, треба годувати свою сім'ю – і це для нього важливіше за громадянську позицію. Це його життя. Ось тільки під час війни не можна посісти нейтральну позицію. Посиджу, мовляв, кілька тижнів, вичекаю, на чиєму боці буде перевага, і потім висловлю свою думку. Ні. Такого не буде, і я сподіваюся, що наша країна очиститься від таких людей", – цитує Реброва Команда1.

Нагадаємо, після початку війни Тимощук залишився працювати в Росії і жодним чином не підтримав Україну. Нещодавно УАФ позбавила Тимощука усіх регалій – виключила з реєстру гравців збірної, анулювала тренерський диплом і відібрала нагороди, здобуті час за час кар'єри.

Аталанта підіграє окупантам, ретранслюючи стереотипи "руского міра" про Україну – Маліновський на боці правди