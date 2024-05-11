Асист Довбика і передасист Циганкова не допомогли здолати Алавес – Жирона зіграла внічию на користь Барселони
Матч 36-го туру Ла Ліги 2023/24 між Жироною та Алавесом сильнішого не визначив (2:2). Звіт читайте на "Футбол 24".
Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про матч нового учасника Ліги чемпіонів, який міг наблизити Довбика і Циганкова до сенсаційного срібла. Обидва українці не тільки приїхали у Віторія-Гастейс, а й вийшли у стартовому складі Жирони. Особливо важливим поєдинок був важливим для Артема – йому треба було відірватись від Беллінгема, Лєвандовскі й Сьорлота у бомбардирських перегонах.
Циганков віддав асист і передасист, але був занадто сором'язливим
Жирона відкрила рахунок вже на 4-й хвилині, першим же ударом по воротах. Героєм став Ерік Гарсія, який замкнув подачу з кутового – а подачу виконав Циганков! Віктор спрямував навіс точно на дальню стійку.
На 19-й хвилині український вінгер організував ще один момент, перехопивши м'яч у центрі поля й викотивши його Гутьєрресу. Мігель наважився на постріл з дистанції, однак сфера промайнула поруч зі правою штангою. Ще за 17 хвилин Циганков намагався зачепитись за відскок після невдалого замикання Довбика, але нормального удару головою не вийшло.
Зрештою, перед перервою Циганков записав у свій актив передгольовий пас на Довбика, знайшовши його у штрафному. Артем, своєю чергою, віддав ефектним асист п'яткою під удар Еррері в праву дев'ятку.
Окрім результативних та передрезультативних дій, варто відзначити прекрасну позиційну роботу Віктора, неперервність його рухів і великий об'єм чорнової роботи в обороні. Екс-динамівець у переважній більшості ситуацій відкривався правильно, створював варіативність, страхував партнерів, звужував простір при роботі без м'яча, тощо.
Це – типовий матч Циганкова. Саме тому Мічел і тримає його в основі, попри ефектні голи й асисти Порту. Без Віктора каталонцям бракує цієї тонкої інтелектуальної роботи. Тим не менш, в очі впадала одна неприємна риса в грі українця, причому навесні вона набула систематичного характеру.
Циганков виглядав занадто негостро. Він не обігрував на флангах. Вітя відкривався під атаку глибини (простору за лінією оборони). У тому ж моменті з передасистом на Довбика наш земляк міг би вриватись за спини. Крім того, він рідко запускав вертикальні розрізні паси – здебільшого українець приймав на десь на фланзі, зміщувався в центр і віддавав пас туди (ще й трішки назад)
Єдиний справді крутий вертикальний пас Циганков провів на початку другого тайму, вирізавши з глибини правого флангу в штрафний на Ерреру. Це створило для Жирони момент (про нього трохи згодом). Таких дій хотілося б бачити частіше.
Націленість на допомогу партнерам – це добре, однак Циганков перегинає з цією чеснотою, нехтуючи потенційно небезпечними нагодами. Можливо, саме тому Жирона створила не дуже багато моментів з правого флангу. Зрештою, Віктора замінили на 73-й хвилині.
Довбик перекваліфікувався у асистента
Гольова передача п'яткою на Ерреру стала для Артема дев'ятою у 36 матчах Ла Ліги. Вона могла б стати і десятою, якби свій момент ще на 36-й хвилині реалізував Савіо. Довбик зачепився за м'яч у центрі, поставив корпус супернику, дочекався ривка від бразильця й запустив максимально зручний пас йому на хід. Вінгер вивалився віч-на-віч, однак подальшй удар голкіпер парирував ногою.
На початку другого тайму наш бомбардир знову проявив плеймейкерські навички. І в цьому допоміг Циганков, який запустив той самий проникний пас на Ерреру. Янхель відкинув вздовж лінії штрафного Довбику, але Артем пропустив сферу на Гутьєрреса – а той у дотик перевів на лівий край під удар Савіо. Повз дальню стійку!
На 69-й хвилині Довбик зачепився за сферу в центрі п'яткою відкинув її Івану Мартіну. Той обігрався з Савіо та непогано пробив з-за меж штрафного. Окрім цих епізодів, варто пригадати низку хороших допоміжних ривків та опускань – цим Артем навіть не дивує. Його ключова цінність для Жирони криється не стільки в голеадорстві, скільки в саппорті.
А от моментів для 21-го гола у Довбика було небагато. Та і в цілому гості створили небагато. Пригадується тільки момент на 50-й хвилині – Гутьєррес, розрізним пасом запустив українця на рандеву з голкіпером. На жаль, екс-дніпрянин переграти воротаря не зумів.
Крім того, на 55-й Савіо обігрався з Арнау Мартінесом і вивалився на правий край штрафного. Бразилець котив на дальню стійку під замикання Довбику, але точності його передачі забракло. Інших моментів у нашого земляка не було, однак і без цього матч для нього виявився крутим.
А от для Жирони він завершився не так круто. Підопічні Мічела пропустили перший гол рівно через вісім хвилин після того, як самі вийшли вперед (голом відзначився Гуріді). Далі каталонці вели з рахунком 1:2 до 90-ї хвилини, періодично дозволяючи баскам загострювати.
Арбітр компенсував шість хвилин, але через велику кількість дрібних пауз, симуляцій та фолів довелося відіграти понад 10. Баскам цього вистачило – на 90+9-й Гуріді оформив дубль, замкнувши скидку Бенавідеса після подачі зі стандарту. 2:2!
Таким чином, Жирона не змогла відірватись від Барси на комфортну відстань. Між каталонськими командами всього два очки. "Блаугранас" вже завтра можуть повернутись на другу позицію, яку обіймали підопічні Мічела.