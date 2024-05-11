Матч 36-го туру Ла Ліги 2023/24 між Жироною та Алавесом сильнішого не визначив (2:2). Звіт читайте на "Футбол 24".

Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про матч нового учасника Ліги чемпіонів, який міг наблизити Довбика і Циганкова до сенсаційного срібла. Обидва українці не тільки приїхали у Віторія-Гастейс, а й вийшли у стартовому складі Жирони. Особливо важливим поєдинок був важливим для Артема – йому треба було відірватись від Беллінгема, Лєвандовскі й Сьорлота у бомбардирських перегонах.

Циганков віддав асист і передасист, але був занадто сором'язливим

Жирона відкрила рахунок вже на 4-й хвилині, першим же ударом по воротах. Героєм став Ерік Гарсія, який замкнув подачу з кутового – а подачу виконав Циганков! Віктор спрямував навіс точно на дальню стійку.

На 19-й хвилині український вінгер організував ще один момент, перехопивши м'яч у центрі поля й викотивши його Гутьєрресу. Мігель наважився на постріл з дистанції, однак сфера промайнула поруч зі правою штангою. Ще за 17 хвилин Циганков намагався зачепитись за відскок після невдалого замикання Довбика, але нормального удару головою не вийшло.

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Зрештою, перед перервою Циганков записав у свій актив передгольовий пас на Довбика, знайшовши його у штрафному. Артем, своєю чергою, віддав ефектним асист п'яткою під удар Еррері в праву дев'ятку.

Окрім результативних та передрезультативних дій, варто відзначити прекрасну позиційну роботу Віктора, неперервність його рухів і великий об'єм чорнової роботи в обороні. Екс-динамівець у переважній більшості ситуацій відкривався правильно, створював варіативність, страхував партнерів, звужував простір при роботі без м'яча, тощо.

Це – типовий матч Циганкова. Саме тому Мічел і тримає його в основі, попри ефектні голи й асисти Порту. Без Віктора каталонцям бракує цієї тонкої інтелектуальної роботи. Тим не менш, в очі впадала одна неприємна риса в грі українця, причому навесні вона набула систематичного характеру.

Циганков виглядав занадто негостро. Він не обігрував на флангах. Вітя відкривався під атаку глибини (простору за лінією оборони). У тому ж моменті з передасистом на Довбика наш земляк міг би вриватись за спини. Крім того, він рідко запускав вертикальні розрізні паси – здебільшого українець приймав на десь на фланзі, зміщувався в центр і віддавав пас туди (ще й трішки назад)

Єдиний справді крутий вертикальний пас Циганков провів на початку другого тайму, вирізавши з глибини правого флангу в штрафний на Ерреру. Це створило для Жирони момент (про нього трохи згодом). Таких дій хотілося б бачити частіше.

Націленість на допомогу партнерам – це добре, однак Циганков перегинає з цією чеснотою, нехтуючи потенційно небезпечними нагодами. Можливо, саме тому Жирона створила не дуже багато моментів з правого флангу. Зрештою, Віктора замінили на 73-й хвилині.

Довбик перекваліфікувався у асистента

Гольова передача п'яткою на Ерреру стала для Артема дев'ятою у 36 матчах Ла Ліги. Вона могла б стати і десятою, якби свій момент ще на 36-й хвилині реалізував Савіо. Довбик зачепився за м'яч у центрі, поставив корпус супернику, дочекався ривка від бразильця й запустив максимально зручний пас йому на хід. Вінгер вивалився віч-на-віч, однак подальшй удар голкіпер парирував ногою.

На початку другого тайму наш бомбардир знову проявив плеймейкерські навички. І в цьому допоміг Циганков, який запустив той самий проникний пас на Ерреру. Янхель відкинув вздовж лінії штрафного Довбику, але Артем пропустив сферу на Гутьєрреса – а той у дотик перевів на лівий край під удар Савіо. Повз дальню стійку!

На 69-й хвилині Довбик зачепився за сферу в центрі п'яткою відкинув її Івану Мартіну. Той обігрався з Савіо та непогано пробив з-за меж штрафного. Окрім цих епізодів, варто пригадати низку хороших допоміжних ривків та опускань – цим Артем навіть не дивує. Його ключова цінність для Жирони криється не стільки в голеадорстві, скільки в саппорті.

А от моментів для 21-го гола у Довбика було небагато. Та і в цілому гості створили небагато. Пригадується тільки момент на 50-й хвилині – Гутьєррес, розрізним пасом запустив українця на рандеву з голкіпером. На жаль, екс-дніпрянин переграти воротаря не зумів.

Крім того, на 55-й Савіо обігрався з Арнау Мартінесом і вивалився на правий край штрафного. Бразилець котив на дальню стійку під замикання Довбику, але точності його передачі забракло. Інших моментів у нашого земляка не було, однак і без цього матч для нього виявився крутим.

А от для Жирони він завершився не так круто. Підопічні Мічела пропустили перший гол рівно через вісім хвилин після того, як самі вийшли вперед (голом відзначився Гуріді). Далі каталонці вели з рахунком 1:2 до 90-ї хвилини, періодично дозволяючи баскам загострювати.

Арбітр компенсував шість хвилин, але через велику кількість дрібних пауз, симуляцій та фолів довелося відіграти понад 10. Баскам цього вистачило – на 90+9-й Гуріді оформив дубль, замкнувши скидку Бенавідеса після подачі зі стандарту. 2:2!

Таким чином, Жирона не змогла відірватись від Барси на комфортну відстань. Між каталонськими командами всього два очки. "Блаугранас" вже завтра можуть повернутись на другу позицію, яку обіймали підопічні Мічела.